八三夭阿璞上月在校園演出時，因器材故障憤而摔麥克風、用腳踹鼓，而遭到爆料，不過八三夭人氣依舊，近來商演活動、校園演唱會行程滿檔，歌迷仍以熱情掌聲力挺他們，讓他們非常感恩。阿璞今在臉書PO出前天參加校園演唱會現場氣氛熱烈的影片，他寫下：「我們依然用心的對待每一場演出，感謝同學沒有把我當成暴力阿璞，很抱歉，做了不好的示範，謝謝你們，依然給我們最熱情的回應。」好友五月天阿信留言關心：「麥克風有賠嗎？」阿璞立刻回應：「一定要的，連同大鼓的份一起，謝謝大家的關心指教，我會更成熟的。」

阿璞事發後第一時間在官方臉書道歉，今晚二度道歉，他寫下「一如過去十幾年裡的任何一場，我們拿出無數日夜的努力成果賣力演出，音響人員當天也全力以赴，但整首歌的麥克風音場斷訊失聲，讓我們的努力，同學的期待，都打了難以接受的折扣，我不是對任何人生氣，但當下就是難受，在台上我們都展現最真的一面，毫不保留，當下我們正唱著〈致青春〉那理應是那晚演出的高峰之一，突如其來麥克風整首斷訊，沒有滿足同學的期待，讓我難受，那一刻，真的莫名的難受。」

阿璞向來求好心切，每次表演前都會提早到現場彩排，不料那天唱到一半麥克風斷訊，讓他相當難受，才會把麥克風摔在地上，他表示，當天就已經表示願意負擔損壞的器材，也對音響部門的夥伴道了歉，「對不起，對自己莫名的怒氣，也有著滿滿的歉意，就像〈一事無成的偉大〉這首歌說的，我們又回到四處巡演的日子裡，除了時不時被團員拿這件事取笑之外，似乎一切如舊，感謝讓這美好一切發生的所有人，我會繼續帶著真實而又更長大的自己，約在充滿音樂的某個那裡。」

(中時新聞網)