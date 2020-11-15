為強化國產畜產品信任感，提升消費者對國產畜禽產品的認識與認知，台中市農業局輔導台中市養豬協會14日舉辦第4屆的「台中畜牧嘉年華」，集結台中市特有酵素豬品牌產品及促銷各式在地優質畜禽產品供民眾挑選，並結合雞、羊、鹿等三大畜牧產業團體，共同推廣行銷台中市在地優質的畜牧產品。

台中畜牧嘉年華活動由農業局長蔡精強及農委會畜牧處副處長江文全化身一日主廚，示範台中市優質畜牧食材創意料理，鼓勵民眾選用低碳足跡在地食材外，現場也與產業團體代表宣誓「台中無萊豬、畜產安心吃」，讓市民能夠放心採買、安心食用台中在地國產畜產品。

台中市農業局長蔡精強（右）及農委會畜牧處副處長江文全（左）化身一日主廚，示範畜牧食材創意料理。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

第4屆「臺中畜牧嘉年華」集結中市特有酵素豬品牌及促銷在地優質畜禽產品供民眾選購。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

江文全表示，國人每年食肉量約80公斤、280顆蛋、43萬公噸牛奶，鼓勵市民朋友食用在地國產畜產品，安心選購在地畜禽產品，享受國產畜禽產品的美味與健康。

農業局說明，農業局致力推動安心優質畜禽產品，輔導建立在地品牌並持續媒合通路，從牧場到餐桌的食品安全，透過中市畜牧生產者自主管理及生產者社會責任，加上政府監督與把關，讓市民朋友感受飼養生產者的用心。

台中畜牧嘉年華活動包括市議員周永鴻、中華民國養豬協會秘書長張生金、大安區農會總幹事蔡建宗、金門縣政府參議陳世保、台中市養豬協會理事長林大成、台中市養雞協會理事長陳佑澈、台中市養羊協會理事長劉信治、台中市養鹿協會理事長陳光明、苗栗縣養豬協會總幹事何桶生均出席與民同樂。

(中時 )