象徵企業永續桂冠的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)揭曉評選結果，國泰金控再獲殊榮，不僅連續三年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，同時連續六年列名道瓊永續指數「新興市場指數」成分股，企業永續表現獲得國際肯定，名列全球標竿企業！國泰金控本次評比總體分數於DJSI所屬的保險產業中排名全球第三、台灣第一。

其中，與金融核心職能相關的永續金融、永續保險、金融包容性等面向，國泰金控皆名列全球產業第一，其他包含重大性、政策影響、環境與社會報告等共計超過30％的評比面向亦拿到滿分。2020年入選DJSI世界或新興市場指數的台灣企業共26家，上榜總數較2019年增加3家企業，而26家企業中金融業入選者超過30％，國泰為其中入選保險產業最長之金融業者。

DJSI由美國標準普爾道瓊指數公司(S＆P Dow Jones Indices)與瑞士永續集團(RobecoSAM)共同發布，不僅為全球第一個具系統性追蹤企業永續發展績效的永續性指數，亦是國際上最具影響力與公信力的企業永續評比指標之一，具有衡量及推進企業ESG實務全球準則的標誌性地位。自1999年成立迄今，每年針對全球數千家頂尖企業，從經濟、環境與社會三面向評比，從投資者角度全面檢視企業永續發展能力，並依區域別與產業別遴選前10％，才能入列道瓊永續系列指數成分股。國泰連年入選DJSI「世界指數」與「新興市場指數」成分股，精益求精屢創佳績，展現國泰持續戮力於企業永續的推動與實踐。

今年受COVID-19疫情衝擊，嚴重影響全球產業與經濟，在在顯示企業永續發展已是國際趨勢。國泰金控總經理李長庚表示，2020年第一季，全球受COVID-19疫情影響，整體基金市場一般基金淨流出3,847億美元之際，ESG策略基金反而淨流入456億美元，顯示全球投資人日益重視ESG投資框架。今年因疫情衝擊企業營運，投資者在不確定的環境中更重視如何審慎挑選投資標的。若企業重視ESG，在遭遇外來環境或經濟劇變之際，仍能受到投資人青睞，獲得資金挹注。因此，國泰將永續精神內化，全面落實於企業營運管理中，自2014起即成立責任投資小組，除了運用投資的核心職能，妥善管理客戶資金，同時推己及人透過「議合」影響被投資人重視ESG揭露與表現，創造社會整體正向循環，藉由責任投資讓環境永續、社會美好。

李長庚指出，各大企業如Apple、Google都加入國際永續倡議行列，要求供應鏈落實ESG管理規範，全球更有超過240家企業加入RE100，公開承諾在2020至2050間達成100％使用綠電，台灣企業在全球供應鏈中舉足輕重，如何跟上國際潮流符合相應規範，已是當務之急。

國泰在企業永續議題上以金融核心本業出發，以聯合國永續發展目標(SDGs)17個項目發想，盤點聚焦國泰永續三大主軸：「氣候」、「健康」與「培力」，向下開展行動方案並設定目標，定期檢視ESG推動成效，擴大正面影響力。包括連續三年舉辦氣候變遷論壇，邀請產官學專家共同關注氣候變遷議題；舉辦健康促進「大腹翁小腹婆」活動，陪伴員工、客戶一起減重享健康；更年年舉辦女力活動，協助女性找到自我價值，平衡工作與生活。

國泰金控將秉持「永續國泰，與鄰常在」的核心思維，持續發揮企業永續影響力，朝向「亞太地區最佳金融機構」目標邁進。

(旺報 )