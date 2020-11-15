適逢大學期中考週，各個大學生都埋頭苦幹拚高分。一位女大生就表示，她在讀書時，湊巧目睹鴿子交配，目擊公鴿從背後來，母鴿越叫越大聲。後來完事的公鴿飛走後，又再飛來一隻公鴿遞補和母鴿壞壞，讓原PO忍不住吶喊「我在讀書啊啊啊！」

一位女網友11日在論壇《Zuvio校園》的啊嘶板發文表示，她耳邊突然傳來銷魂的叫聲，持續叫了快五分鐘實在受不了便走過去查看，不看還好，一看不得了，原PO震驚地寫道「我看到」、「他摟著她」、「然後從背後」、「她越叫越大聲」。

最後公鴿完事後便飛走了，留下在原地持續叫的母鴿，但就在此時，又飛來一隻公鴿遞補上位置，原PO無奈地寫道「又來一隻」、「又來一次」，最後還崩潰的大喊「我在讀書啊啊啊！」

文發出後，不少網友紛紛留言「沒看過鴿子的……看到都是太肥懶得動也不怕人的鴿子」、「好有趣的經驗」、「求原PO心理陰影面積」、「可惜鴿子不會逛zuvi，看不到這文章」、「我會趴在窗上盯著牠，牠受不了就會跑掉」。

(中時新聞網)