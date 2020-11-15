中央疫情指揮中心昨天宣布透過新試劑揪出案599確診，是一名40多歲台籍女性，在搭高鐵途中得知確診，民眾關心過去所使用的舊試劑是否無法抓出部分確診個案？發言人莊人祥今天解釋，案599之所以能被抓出確診，除改用新試劑檢驗外，還重新抽取核酸，因此不完全是因改用新試劑才揪出。

莊人祥指出，案599原先的核酸檢測Ct值為33，經指揮中心昆陽實驗室檢測後發現為33.5，結果相當相近，因此是否因不同試劑所造成的結果，仍有待商榷。

今天上午指揮官陳時中出席活動時表示，未來恐會有越來越多二採陰後確診的個案，莊人祥解釋，過去就有許多個案感染過很久後，體內仍然測得到病毒RNA，例如先前的比利時工程師、日前從克羅埃西亞返國的民眾等，病毒RNA都在體內待上超過百日，但這些Ct值都偏高，造成檢驗結果陰陰陽陽，對社區影響應不大。

中央流行疫情指揮中心14日公布，國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例（案599至601），分別自菲律賓、印尼及克羅埃西亞入境。其中，個案599於檢疫期滿搭乘高鐵返家途中接獲確診通知，對此台灣高鐵公司發出聲明表示，目前已將該列車深度消毒，並要求站務人員及列車組員，需進行14天自主健康管理，以維護旅客健康安全。

(中時 )