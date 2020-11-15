富邦悍將下半季最終戰不敵統一獅，與季後賽擦身，領隊蔡承儒今天出席球球迷感恩會時除了向所有支持的球迷說抱歉，但也承諾球隊會繼續努力，針對洋將人選、提升農場硬體都已在討論、規劃中，就是要朝總冠軍目標繼續邁進。

富邦本季迎來新教頭洪一中，但上半季碰上傷兵問題，只打出23勝37負戰墊底的成績，來到下半季，教練團與球員磨合完成，加上洋將的補強，下半季打出爭冠氣勢，但例行賽最終戰卻不敵統一，與台灣大賽門票擦身。

今天富邦舉行球迷感恩會，除了全體球員出席外，領隊蔡承儒、副領隊陳昭如等人也都到場同樂，對於今年球隊戰績不理想，蔡承儒也在致詞時向球迷致歉，「很抱歉，我們差了一步，但我們會繼續努力達到目標，去回饋一路支持我們的球迷。」

蔡承儒認為，人生中不可能都是能如自己希望的結果，因此最重要的是「面對」，他也向球迷承諾針對明年球季，在洋將、農場養成及硬體設施都會做提升，「最後一場那晚失利大家情緒低落，但沮喪時間沒有太多，就只有那晚而已，隔天我們就為新球季動起來，積極做準備。」

蔡承儒表示，除了簽下複數年合約的索沙及羅力外，剩下2名洋將人選也都已開始物色，「今年初碰上包林傑、羅力相繼受傷，導致上半季突然有2名洋將無法出賽，又碰上疫情，找人不容易，但也因為這樣讓我們知道，未來必須要更加小心，希望之後洋將能夠提早來台，除了是要隔離外，也能提早規劃。」

除了洋將這一塊外，蔡承儒也表示，將會針對二軍農場硬體設施做提升，但是以現今的燕巢基地去做改善抑或是選擇新球場都仍在討論，「像是增加一些室內訓練的場地，讓球員在下雨或是晚上想要加強訓練時可以使用，硬體提升對於農場養成也會有助益。」

(中時 )