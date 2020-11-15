又到金風送爽季節，秋風吹拂變色葉植物，開始年度換裝秀。台中東勢林場遊樂區常見的變色葉植物包括楓香、青楓、無患子、油桐樹、烏桕、欖仁樹、大花紫薇等，近日紛紛褪去綠色夏衣換上秋冬的彩衣，或紅或黃的變色葉佈滿山頭，上演年末限定的五彩繽紛服裝秀。

東勢林場表示，園區內種植大片楓香林，和規劃完善的賞楓步道，可供遊客漫步楓樹林間觀賞楓葉，由於今年暖冬，雖然還未到達紅葉的標準，但是楓香樹已嗅到秋的氣息，已經轉黃並且紛紛飄落，在微涼的氣候裡漫步。

賞楓步道還可體驗腳踩落葉所發出「沙沙」的聲音以及楓香葉所散發出的清香味，是個難得的賞楓樂趣。

東勢林場推薦熱呼呼的「濯足園」溫泉足湯，並推出花海限定優惠，遊客凡於花海展期（11月14日至12月6日)出示與「2020台中國際花毯節五大花卉主題」合照，即可享門票160元優惠，以及平日住宿每房再折價500元優惠，每人每日限定1間。

(中時 )