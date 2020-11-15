一名女子結婚10年、生了2個孩子，但與老公已長達8年沒有親密行為，因為老公是同志、對女體沒興趣。人妻自曝，她沒有選擇離開，反而幫老公隱瞞性向，但「寂寞難耐」，最後偷吃了閨蜜老公。對此，網友怒轟「妳背叛了朋友和婚姻，還說這麼多討罵嗎？」。

女網友在臉書社團《靠北婚姻2.0》PO文表示，跟丈夫結婚10年、育有2個孩子，但其實婚後她就發現丈夫的性向，對方無意出櫃，她也選擇不離開，還與對方生下2個孩子。不過老公畢竟是同志，對女體沒有興趣，直接表示「他有需求會去廁所解決，而我有需求，要我自己想辦法」，因此兩人已長達8年沒有親密關係。

女網友說，「我又不是木頭，怎麼可能沒有需求，忍了8年」，最後忍不住與朋友的丈夫上床。她形容彼此發生了1次性行為，事後已非常內疚，「莫名的罪惡感一直浮上來，我好像背叛了這婚姻……」。

對於「同志人妻」的告白，網友不但不同情還怒罵「是背叛了妳朋友吧」、「將心比心，如果今天是妳朋友和妳老公，妳作何感想？」、「自己的婚姻小事，可是你破壞的是妳朋友的婚姻，這真的母湯（不行），去外面約搞不好都沒這麼嚴重」、「妳傷害了另一女人，要嘛找沒有老婆的好嗎？」。

(中時新聞網)