中央造幣廠偶會發行「紀念幣」供民眾收藏，但卻有部分店家以為是假幣，而不敢收。一名男子分享日前去買便當，剛好身上只剩下70元，便將口袋的錢都掏給老闆娘，沒想到對方一看到其中一枚「紀念幣」後表明拒收，並要他先將便當留下，返家再拿10元，令他相當難過。

原PO於臉書《爆怨2公社》發文指出，13日晚間6時30分左右，他至便當店購買晚餐，身上剛好只剩下70元零錢，便將所有遞給老闆娘，不料，對方仔細看了看零錢，卻將其中一枚10元挑出來問原PO「可以改換一個10元嗎？這個好像不是真的10元。」此時的他相當尷尬，並回覆「我身上只有這70元，沒有得換。」老闆娘只好狠心拒絕，並要原PO將便當先留下，如此窘境令他難過不已「一路上的雨，好像我的心情...」。

不少網友看了之後，都紛紛安慰他「可惜我不是老闆，不然就說下次再一起給就好！」、「不識貨」、「這個也是10元阿！客人給我，我都收耶！增值」、「紀念幣有價值」、「紀念幣不收，傻傻的」、「這會增值，好笨」、「老闆娘不懂這個紀念幣的價值」。

事實上，根據「中央造幣廠」的官網指出，原PO所拿的紀念幣正是「臺灣光復五十週年紀念性流通拾圓硬幣」，發行時間為民國84年10月23日，正面是台灣地圖及地球；背面圖案則有「共同經營大台灣」、「搏聚休戚與共的生命共同體」以及面額「拾圓」及「10」等字樣，可說是相當具有紀念意義。

(中時新聞網)