為純淨新竹市的街道天際線，市府爭取內政部1.6億元經費，預計今年底完成42處路口纜線地下化、號誌共桿工程，重現最美天際線，目前已完成29處路口，現在走在新竹市街頭，舉目都是清爽的路口景觀，乾淨的天空已重回民視線。

市長林智堅表示，這次改造兩大重點，首先是以減法美學引進公共建設，一改過去電纜布滿天空、多桿林立的街道景觀，整合牌面，打造簡約單一電杆，並透過纜線地下化，還給市民乾淨的天空與街道。

電桿改造、纜線下地後，舊城區高密度的古蹟與歷史建築可重新成為城市街道上的主角。（陳育賢攝）

新竹市政府爭取內政部1.6億元經費，預計今年底完成42處路口纜線地下化、號誌共桿工程，重現最美天際線。（陳育賢攝）

新竹市有深厚的歷史文化，電桿改造、纜線下地後，舊城區高密度的古蹟與歷史建築可重新成為城市街道上的主角，包括日據時代留存至今、有84年歷史的市定古蹟「台灣菸酒公司新竹營業所」，其原被周邊天際電纜線、各式指示牌埋沒，經過整理周遭路口亂象、纜線地下化，重現古蹟之美。

而改造的第2重點是打造人本環境，讓市民走在街道上更加從容安心，除了改造舊城區42處路口，更打造行人等待空間、中央分隔島、行人庇護島、行穿線退縮等等各項保護措施，不只是美學城市，更是友善城市。

交通處指出，過去大家走在新竹市區時，抬頭看見的是路口轉角處的電桿，拉著複雜的電線，串接於路口，不僅遮掩天空的視野，林立雜亂的電桿也造成轉彎車輛的視野受限，許多行人穿越時經常要等待車輛，稍不注意恐就被撞上，這次改善特地增設行人等待空間、中央分隔島，也將多處原本鄰近轉角的斑馬線內縮，擴大斑馬線行人與轉彎車輛的距離。

另，城市街道原本路牌號誌雜亂，此次工程整合路名牌、紅綠燈與行人號誌於單一電桿，改造人車繁雜的舊城區路口，並從人本角度設計、重整空間，讓每個人都能安心步行。

此次工程改善由東大、西大、北大及中華路包含的主要幹道路口，更換376面老舊混亂的牌面，以內照式牌面取代傳統鋁製牌面，提供清楚簡潔、有系統的交通指標。

此外，增設97處號誌共桿，改善林立亂象，系統化交通設施，同時完成42處纜線下地、新設89處行人庇護道，並退縮行人穿越道線、減少路口人車衝突，總計路平4萬8000平方公尺，目前施工進度8成，已完成29處路口，全數工程預計今年12月底前完工。

(中時 )