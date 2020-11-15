女神徐若瑄（Vivian）近期接連忙著宣傳新專輯《I`m V》以及新電影《孤味》，讓徐若瑄不禁發文直呼：「這是第五次累到沒多餘力氣卸妝就睡著」，並曬出她的超近自拍照，徐若瑄的五官精緻、顏值絕美，網友看了都狂讚。

徐若瑄曬超近自拍，保養有術的她，膚質細緻、光滑，零細紋嫩肌超不科學。（圖／取材自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

徐若瑄影歌視三棲，是著名的全方位藝人代表，而Vivian則是接連忙著宣傳新專輯《I`m V》以及新電影《孤味》，讓她不禁發文感嘆：「這是第五次累到沒多餘力氣卸妝就睡著(但有刷牙有洗澡喔)起床後卸妝又再立刻化妝去跑宣傳...」。

徐若瑄也不忘呼籲：「千萬不要學我，明天起深刻檢討、立即改善」，照片中，徐若瑄以毛巾把頭髮盤起來，大方露出整張臉並超近自拍，凍齡的徐若瑄膚質細緻、光滑，美肌零細紋，少女嫩肌超不科學。

凍齡有術的徐若瑄看不出已是45歲，網友也紛紛大讚：「皮膚還是很好 保養的很好 看不出年齡」、「無美顏無濾鏡，素顏美人」、「這樣也是水噹噹」、「你素顏比化了妝更美」。

(中時新聞網)