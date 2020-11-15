晶圓代工龍頭廠台積電日前宣布明年起平均調薪20%，是史上最大幅度結構性調薪，讓不少上班族忌妒的要死，但卻有內行網友直言，先別羨慕得太早，因為進去做一天後就不會這樣想了，「裡面壓力大到爆！」

今年台積電前3季累計營收達到約9777億元，與去年同期相比增幅達29.9%，為了招募、留住人才，台積電明年將祭出20%的大幅調薪，大學畢業起薪將從原本的3.8萬元，將提高到4.56萬元；碩士畢業起薪從4.5萬元，提高到5.4萬元。

台積電加薪消息一出讓許多人羨慕又忌妒，有網友在《Dcard》發文，後悔自己年輕不懂事亂選科系，現在拚到爆肝錢包還是空的，但內行網友直說，錢多跟工作量永遠成正比，「未經他人苦，莫說他人爽，很多在科技廠爆肝的，到中年身體問題都很明顯了」、「我看男友每天工作到三更半夜...一點都不覺得有爽領」、「欸抖，你進去做個一天就不會這樣想了啦，裡面壓力大到爆」、「只能說錢多是事實，但操也是事實，不過自己的生活品質真的就快剩下工作和回家睡覺而已了」。

也有網友表示，在台積電工作沒有外界想像這麼苦，「本人台積電製程，我必需說，講進台積有錢沒命花純粹酸民安慰自己而已，不能接受台灣真的有不錯的工作」，就有人反駁「我做設備工程師就沒這麼好命了，主要是設備的人多，大部分人才會說很操什麼的，不是每個人都能不進fab(製程)的QQ」。

(中時新聞網)