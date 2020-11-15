台南市遠東科技大學師生拍攝「返去台南」場景。（遠東科大提供／劉秀芬台南傳真）

台南市遠東科技大學師生拍攝「返去台南」場景。（遠東科大提供／劉秀芬台南傳真）

「2020台南客家微電影徵選」於本周末在台南客家文化會館舉行決賽及頒獎，台南市遠東科技大學「流行音樂產業管理系」以憑藉自行創作歌曲及劇本「返去台南」獲得優異成績，擊敗眾多專業對手，榮獲第2名銀客獎。

管理暨設計學院副院長胡曉菁表示，從今年的金鐘獎、金曲獎獎項來看，過去國語、台語兩強均分的型態已式微，台灣本土其他方言的歌曲及節目崛起。特別是客語文化來勢洶洶，參賽入圍的大多是青壯派，許多具創作能力的年輕歌手，專攻客語市場，將客語歌曲成功打入流行音樂市場。

金鐘獎的廣播和電視客語節目除了年輕化以外，入圍的獎項更是年年以倍數增長，客語文化的流行娛樂產業走勢正快速攀爬中，順勢也影響客語文化閱聽人口年輕化。

胡曉菁表示，遠東科技大學雖地處南台灣，但作為產業人才前置區的高教體系，也立即嗅到了這股客語娛樂產業年輕化的趨勢，立即將客語的歌曲及戲劇創作融入教學，藉由積極參賽的預備過程，也順勢推廣了客語學習。

此次遠東科大參賽的客語微電影以音樂MV型態呈現，由該校知名編導吳震亞老師執導，並帶領「流行音樂產業管理系」學生一起製作參賽，詞曲原創及影像製作均由師生親手完成。

MV內容以台南疫情前後的重生為主軸，將疫情給小吃觀光及醫護崩盤、隔離生活等衝擊與影響，帶出客家堅毅勇敢的獨特精神，並以電影規格介紹台南地標七股鹽山、神農街、雙十煙火等地，全程客語發音，並由學生演唱演出。

本身即為客家人的流行音樂產業管理系大四學生林佳鴻表示，難得可以在台南這個以閩南語為主地區，傳揚客家文化與精神，也藉由這次的演出的機會，可以教導系上的同學與學弟妹如何一個字一個字教導咬字、發音，將原創歌曲銓釋出「客家本色」，更重要的是藉由劇情內容唱出客家人的「堅毅忍耐」精神。

(中時 )