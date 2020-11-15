嘉義九華山地藏庵15日舉辦親子公益運動會，有130組家庭共約650人參加寶寶爬行趣味賽、幼兒體適能闖關，萌娃匍匐前進，歪來歪去，小朋友穿足球裝測試體能闖關，認真模樣，萌翻全場。

嘉義市副市長陳淑慧表示，小孩是推動未來的生命力，11月20日是國際兒童人權日，市府重視兒童人權，鼓勵民間團體多宣揚、守護兒童的權益，很感謝九華山地藏庵及遊Love園親子館舉辦親子運動會，促進兒童的身心靈健康成長。

九華山地藏庵舉辦親子公益運動會，小寶寶爬行比賽十分有趣。（嘉義市政府提供）

小朋友測試體能闖關，認真萌樣。（嘉義市政府提供）

嘉義市副市長陳淑慧扮恐龍，和親子玩遊戲，小朋友熊抱爸媽樂哈哈。（廖素慧攝）

九華山地藏庵董事長黃俊森說，少子化衍生的問題越來越多，藉由親子公益運動會增進親子感情，鼓勵生育，以及「捐米種福田」行善植福，報名的小朋友捐米做公益，可獲得地藏王菩薩寶寶平安球衣，穿在身上可愛又有保庇，而廟方也特別提供21個免費名額給弱勢家庭參與。

小寶寶綁上Q版地藏王菩薩平安頭巾，東歪西扭比賽爬行，萌度破表，爸爸媽媽場邊當啦啦隊大喊「加油」，還用寶寶喜愛的物品吸引他們往前爬，趣味橫生，笑翻全場。

親子同樂活動由陳淑慧及立委王美惠等人裝扮成恐龍，滿場抓小朋友，小朋友驚聲尖叫，投向爸媽的懷抱，或跳到父母身上熊抱，拒絕被恐龍抓到，全場歡樂無比，充滿笑聲。

(中時 )