新北市三峽區安溪里和礁溪里沒有活動中心，每次都必須到位於永安街的介壽活動中心舉辦老人共餐等社區活動。新北市議員廖宜琨表示，介壽活動中心原本已有介壽里、中正里使用，四里共用根本不敷使用，建議市府將長福停車場旁閒置地的地目變更，建置活動中心供安溪里和礁溪里使用。

「老人家過大馬路真的不方便」安溪里長林曼甄表示，過去會利用介壽活動中心辦共餐，但路途行經車流多的中正路一段，長者過馬路難免有安全問題，目前已將活動地點改在安溪國小舉辦，但為配合上下課時間，只能在假日舉辦，多少有不方便之處。

「鄰里人口漸多，使用空間漸不夠」礁溪里里長周志鴻指出，介壽活動中心已有多個里使用，目前共餐活動也挪到清福養老院舉辦，不過鄰里人數漸多，擔心未來使用空間會有不夠的問題。

廖宜琨表示，長福停車場旁有一塊閒置地剛好位在安溪里和礁溪里的範圍，雖然是兒童遊憩用地，不能蓋活動中心，但希望市府能變更地目，改為公園兼兒童遊憩用地，利用15％的空間蓋活動中心。

廖宜琨補充，新北市城鄉局目前已做規畫評估，預計本月18日會有初步方向，雙方再進行討論，希望能順利變更地目成功，建置新活動中心供里民使用。

(中時 )