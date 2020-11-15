東協10國與中、日、韓、澳洲和紐西蘭等15國15日今天簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），成為全球最大的自由貿易協議。然而台灣卻無法加入，外界預料將衝擊我國產業，國民黨痛批民進黨只想抓住美國，忽略雙軌區域經濟合作建制的競合。民進黨的不當政策讓台灣真正變成亞太或印太地區的「經濟邊緣人」。並呼籲蔡總統立即召集跨部會的緊急高層會議討論因應。

國民黨指出，RCEP涵蓋全球30％的人口、29％的全球國內生產毛額（GDP）以及27％的全球貿易量，超過CPTPP，而我國與RCEP成員的貿易佔貿易總量的59％，投資額則佔我國對外投資的65％，如果始終不得其門而入，勢必產生被排擠的負面效應。

國民黨批評，RCEP被稱為地表上最大的區域經濟整合架構，然而過去4年來，並未見到民進黨政府於加入該協定方面有任何積極努力，連嘗試都沒有就宣告失敗。

國民黨質疑，民進黨只想抓住美國，忽略雙軌區域經濟合作建制的競合。蔡英文總統第一任期內，前期尚將TPP或CPTPP列於施政優先項目，後期則幾不再提，將RCEP與CPTPP之快速進展視若無睹，反而以率爾開放萊豬等措施，希望在對美經貿合作有所進展，但始終缺乏實際建樹。

國民黨指出，對我國有意義參與RCEP而言，兩岸關係的好壞是關鍵。中國大陸在RCEP扮演重要力量，而該協定成員雖不乏日本、澳洲等美國的重要盟邦，但仍基於各自的整體國家利益考量，並未脫離RCEP談判。民進黨政府明知RCEP對我國之重要性以及中共當局在RCEP之影響力，卻無心維繫兩岸的政治對話基礎，以致參與之路難上加難。

國民黨痛批民進黨政府顯然沒有興趣或者不敢加入RCEP，才會常用仇中言語對台灣民眾進行「情緒勒索」，阻礙兩岸人民的良性互動與交流，同時又坐視「海峽兩岸經濟合作協議」（ECFA）的優勢逐漸流失，讓台灣在區域經濟合作中進退維谷。

國民黨也質疑，民進黨刻意不提東北亞在RCEP簽署後的經貿變局對我國之影響。中國大陸、日本與南韓等東北亞三強，將藉由RCEP做進一步的經貿整合，台灣的經濟前景堪慮。

國民黨說，民進黨的不當政策讓台灣真正變成亞太或印太地區的「經濟邊緣人」。環顧亞太或印太地區，僅有我國與北韓、東帝汶被排除於各種具法律拘束力的多邊經濟合作區塊之外。蔡總統若再無適切的因應作為，眼見各方逐漸融入區域經濟整合，台灣卻只能坐困愁城，民進黨作繭自縛將葬送台灣經濟競爭力。，民進黨拿不出有效方案，只能不斷以「中國打壓」、「開放萊豬換取一個國際地位」等空話自我逃避或自我麻醉。

國民黨呼籲民進黨政府不要再忙於用官、民網軍做圖攻擊對手，也不要再買單吃「道歉牛肉麵」，當務之急是立即由蔡總統召集跨部會的緊急高層會議，針對RCEP正式成形後對我國的衝擊，進行客觀的、全方位的評估，提出具體的因應之道，並向立法院進行正式、公開的報告，以免讓民眾不知險之將至。

(中時 )