台南市副市長趙卿惠（右二）也親自到場追思悼念。（曹婷婷攝）

追思會現場以大量植栽花卉點綴象徵永續思念，同學們到場追思。（曹婷婷攝）

馬來西亞女大學來台南求學卻不幸遭擄殺，震驚國際，同學與校方今天下午為她舉辦一場溫馨追思會，現場布置她從小到大及大學時期求學大量照片，好友、同學們人手一束花齊來悼念，好友表示，追思會不只是緬懷一個朋友，希望校方和政府能夠看到社會上各角落，將燈照亮在每個角落。

女大生上個月28日遇害，消息曝光後，引起輿論高度關注，隨著女大生父母從馬國來台處理後事，女大生的同學、好友一直希望能夠為她舉辦一場追思會，今天下午在校內演藝廳舉行，以「天堂、思念、友誼」為主題，台南市副市長趙卿惠眼眶泛紅，親自到場獻花、表達哀悼之情。

整場追思會場面溫馨，現場有多幅女大生從兒時到大學時期的生平照片大型看板，另外，搭配大量綠色植栽、花卉，象徵永續的思念；友誼區則透過大型布幕的主結構，吊起成串點亮蠟燭的玻璃球，加上百萬心盆栽，意味師生幻化森林的精靈，表達祝福。

主舞台主視覺為白色花卉，以木拱門、金鐵架等裝飾，象徵女大生已成為天使。事件過後，校安問題備受關注，尤其，路燈亮不亮更成眾矢之的，校方目前夜間照明設備凌晨1點才關，也成立夜間巡守隊，增聘人員、擴大巡守隊伍，強化安全防護，未來也將請市政府推動校外周遭環境雜草叢生處，商議相關單位改成水泥硬鋪面，改善治安死角。

(中時 )