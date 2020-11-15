中職擴編選秀即將登場，4隊必須要在20日提交18人保護名單，對此富邦悍將領隊蔡承儒表示，名單在周三時已確定，「18人真的蠻難挑的，但也是鬥智，就看味全怎麼挑。」

味全明年球季將加入一軍戰場，27日進行最後一次的擴編選秀，將從各隊保護名單外中挑選一人，味全需支付母隊750萬元的補償金，因此4隊針對18人保護名單也都在動腦。

蔡承儒透露，針對這次18人保護名單，球隊已經進行過2次討論，本周三進行最後微調，「18人名單已經討論完了，基本上都差不多，就看味全怎麼挑。」

他也坦言決定18人確實困難，「但也就是鬥智，沒辦法，還是要做些取捨，我們每次討論時都覺得如果可以保護20、22人就好了，會比較好選擇一點，總是有1、2人是比較難抉擇的。」

除了18人名單外，富邦還心繫著明年的選秀順位，因為富邦雖然本季全年度戰績墊底，但也沒有確定狀元籤到手，蔡承儒說：「還是期盼味全能早點抽籤，這應該是蠻簡單的動作，希望下次領隊會議就有結果，因我們也想知道明年是第幾順位，可以早點思考，畢竟我們有百分之80的機會。」

(中時 )