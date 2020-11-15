香港近日多起源頭不明的新冠肺炎個案，港府14日宣布再度實施社交距離措施。香港政務司司長張建宗15日於其網誌中表示，全球疫情持續惡化，香港源頭不明確診個案近日有反彈跡象，第四波疫情一觸即發，加上冬季流感季節，情況令人憂慮，他強調，應對疫情宜緊不宜鬆，呼籲市民堅守社交距離，減少外出。

張建宗表示，政府必須採取「外防輸入」和「內防擴散」的防控策略，包括收緊部分社交距離限制、加強入境人士檢疫安排、引入強制檢疫法律框架等，他也提到，香港4間社區檢測中心今日正式運作，指中心既可為市民提供價格較相宜的自費檢測服務，亦有助政府更迅速應對突如其來的檢測需求。

另外，香港政府資訊科技總監辦公室統籌開發的「安心出行」流動應用程式，16日開始可下載使用，他表示，應用程式方便市民儲存出行紀錄，令衞生防護中心追查工作更有效，鼓勵市民使用，為抗疫出一分力。

(中時 )