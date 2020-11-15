浪漫台3線2020新竹縣戀戀桐花全國馬拉松原應於今年4月開跑，卻因為新冠肺炎因素，當時不得公開舉辦大型活動，因此順延半年，15日清晨於內灣合興車站起跑，共有4300餘名跑友分組挑戰橫山鄉多變地形，欣賞在地之美。

由於仍在疫情期間，主辦單位也不敢大意，跑者進入會場時，還有量測體溫，無論是參賽的跑者或是到場打氣的來賓或是志工，入場者手臂上蓋有上「OK」的防疫印記才能進場。

戀戀桐花全國馬拉松在延期半年後，15日正式登場，約有4300名跑者一起運動，欣賞橫山之美。（莊旻靜攝）

此場比賽共分成42公里全程馬拉松、21公里半程馬拉松，以及8.5公里樂活組，原本共有5000人報名，實際參賽者為4300餘人。報名參賽的跑者首次量體溫過高，須待5分鐘後再量測一次，若均超過攝氏37.5度，則無法出賽，由工作人員代為領取餐盒、完賽禮。

也因疫情嚴峻，主辦單位賽前寄發活動物資時也一併通知參賽者，起跑地點的等待區、終點站，均為人潮聚集之處，恐無法保持1公尺的安全社交距離，也呼籲跑者自行攜帶口罩，以達到防疫效果。

由於上半年受限疫情限制，不少路跑活動均延期舉辦，不少跑者也對參賽十分熱中，不僅挑戰體能極限，甚至變裝路跑，使得比賽增添看頭，也因路跑的路線上下起伏甚大，不少跑者都認為這場路跑「很有挑戰性！」

(中時 )