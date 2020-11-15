生活中有些食物像是麻油雞、薑母鴨吃了可能酒測會超標，但其實部分甜點中也含有酒精成分，最近超商推出的一款草莓起司三明治，成分表中就標示了酒精；此外，甜點蛋黃派吃完之後，酒測值竟有0.15毫克，雖然沒超標，但如果出車禍還是會遭到法辦。

20201114中天新聞 草莓三明治含酒精？！ 專家：萃取香氣溶劑

除了麻油雞、薑母鴨吃了可能酒測會超標，最近有超商推出的一款草莓起司三明治，成分表中就標示了酒精，專家說這酒精應該只是一種用來萃取香氣的有機溶劑，由於相當微量，所以不影響生理；不過另一種甜點蛋黃派，吃完之後做酒測卻真的有酒測值，因此建議吃完應該等一下再開車。

超商賣的這款草莓三明治，兩側夾草莓醬、中間有半片起司，口感甜中帶鹹，仔細看這款三明治包裝上的成分表，30幾種成分中夾雜了一項酒精，民眾擔心吃了會不會醉？輔英科大保健營養系助理教授李政達解釋，部分甜點在製作時會採用酒精當作有機溶劑來萃取香氣，但因為很微量，不至於會影響生理，消費者並不需要太擔心。

此外，另一樣甜點蛋黃派成分中也有酒精，另外還加了白酒，實際吃一塊來做酒測後發現，真的有酒測值0.15毫克，雖然沒有超標，但這數值萬一發生車禍還是會法辦，因此建議吃完最好等個十幾分鐘再開車上路。

(中時新聞網)