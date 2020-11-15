新竹縣政府將啟動油羅溪河川疏濬作業，疏濬範圍為尖石鄉尖石大橋往上游至嘉興大橋河段，約2公里長，縣長楊文科指示，該工程應於明年5月汛期前完成，近日工務處也會向每年都辦理河川疏濬工程的南投縣政府請益，交流意見及業務觀摩。

楊文科表示，此次為相隔10幾年再次啟動的疏濬作業，考量到時間已久，河段砂石大量淤積，下游為內灣風景區，為了穩定河防安全及居民生命財產安全，也能在疫情期間，提供新竹縣各項建設並供應建築業、竹科廠商建廠所需的砂石。

此次疏濬範圍約2公里長，估計疏濬量體為60萬立方公尺，將於通過河川局初審後，函報水利署複審。工務處指出，過去曾於2008年由民政處公共造產基金辦理油羅溪河川清淤疏濬，規畫全國唯一的「砂石車運輸監控系統」，由於時隔已久，承辦人員均已退休，因此將向菁應豐富的南投縣政府工務處取經，精進「砂石車運輸監控系統」，杜絕超採、盜採等弊端發生。

工務處說明，工程總經費為約1.1億，採即採即售、採售分離方式辦理，預計可為縣庫增加超過5000萬的收入，將利用枯水期辦理，除了水利署的監視系統外，縣府也增加設置監視系土，設置入口保全機制，隨時追蹤各砂石車進出、行徑路線影像，進出管制站都必須刷卡，砂石車也安裝衛星定位器，監控影像及出料資訊皆同步至疏濬管理系統，全程公平公正公開。

(中時 )