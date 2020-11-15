滷肉飯魅力無法擋！雲林縣府舉辦2020雲林滷肉飯節，15日在古坑鄉綠色隧道舉行最後階段的民眾試吃賽，上千名民眾帶著野餐巾席地而坐等開飯。比賽結果，「專業店家組」前三名是回鄉食堂、魯香香黃金樂排、賣麥面麵食館；「民間高手」組是吳志憲、郭耀祥、林秀婷。
雲林滷肉飯節參賽者必須使用雲林生產的豬肉、白米、醬油，「專業店家組」先評選出前10名共11家，包括斗南郎滷肉飯、火力雞（西螺店）、台全飯担回鄉食堂、米倉肉燥飯、老宋排骨、良作工場、阿國獅魷魚羹、賣麥面麵食館、
魯香香黃金樂排、醬味堂。
「民間高手組」初選有10入圍，包括吳志憲、方莉琦、林秀婷、蕭文彬、張偉誠、王莉婷、郭耀祥、張勝閔、李天華、李樂。
入選前十名的「專業店家」、「民間高手」今（15日）在綠色隧道提供千份滷肉飯給民眾品嘗，每一攤在開飯前都排了長長人龍，縣長張麗善敲鑼後開飯！
各家配方、風味不同，現場香味四溢，不少民眾一邊吃一邊排隊另一家，也有許多家庭席地野餐。
主辦單位下午公布各組前三名，店家組第一名回鄉食堂、第二名魯香香黃金樂排、第三名賣麥面麵食館；民間高手組第一名吳志憲（元長鄉）、第二名郭耀祥（虎尾鎮）、第三名林秀婷（西螺鎮）。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。