入選前十名的「專業店家」、「民間高手」今（15日）在綠色隧道提供千份滷肉飯給民眾品嘗，每一攤在開飯前都排了長長人龍。（周麗蘭攝）

縣長張麗善主開鑼。（周麗蘭攝）

滷肉飯魅力無窮。（周麗蘭攝）

滷肉飯魅力無窮。（周麗蘭攝）

滷肉飯魅力無法擋！雲林縣府舉辦2020雲林滷肉飯節，15日在古坑鄉綠色隧道舉行最後階段的民眾試吃賽，上千名民眾帶著野餐巾席地而坐等開飯。比賽結果，「專業店家組」前三名是回鄉食堂、魯香香黃金樂排、賣麥面麵食館；「民間高手」組是吳志憲、郭耀祥、林秀婷。

雲林滷肉飯節參賽者必須使用雲林生產的豬肉、白米、醬油，「專業店家組」先評選出前10名共11家，包括斗南郎滷肉飯、火力雞（西螺店）、台全飯担回鄉食堂、米倉肉燥飯、老宋排骨、良作工場、阿國獅魷魚羹、賣麥面麵食館、

魯香香黃金樂排、醬味堂。

「民間高手組」初選有10入圍，包括吳志憲、方莉琦、林秀婷、蕭文彬、張偉誠、王莉婷、郭耀祥、張勝閔、李天華、李樂。

入選前十名的「專業店家」、「民間高手」今（15日）在綠色隧道提供千份滷肉飯給民眾品嘗，每一攤在開飯前都排了長長人龍，縣長張麗善敲鑼後開飯！

各家配方、風味不同，現場香味四溢，不少民眾一邊吃一邊排隊另一家，也有許多家庭席地野餐。

主辦單位下午公布各組前三名，店家組第一名回鄉食堂、第二名魯香香黃金樂排、第三名賣麥面麵食館；民間高手組第一名吳志憲（元長鄉）、第二名郭耀祥（虎尾鎮）、第三名林秀婷（西螺鎮）。

(中時 )