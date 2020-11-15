美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）12日公布一組北韓港口的衛星照片，指出北韓疑似在打造海豚軍隊。

New Evidence Suggests North Korea has a Naval Marine Mammal Program - USNI Newshttps://t.co/O3pCE6hDGs pic.twitter.com/V9sQNEyxjD — USNI News (@USNINews) November 12, 2020

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美國海軍研究協會12日公布一組北韓西部南浦（Nampo）港的衛星照片，畫面顯示停滿軍艦的船塢附近發現5個疑似用來訓練海豚的訓練場，美國海軍研究協會據此推測北韓正在訓練海豚用於軍事目的。

美國海軍研究協會指出，北韓在南浦港對海豚的軍事訓練最早可回溯至2015年10月，訓練海豚可能是金正恩主政下讓北韓海軍全面現代化的計畫之一。

事實上，北韓並不是將海豚用於軍事化訓練的第一人，在此之前，美國、俄羅斯都已經著手展開相關計畫，美國海軍不只訓練海豚，還訓練海獅，將這2種動物部署在越南及波斯灣，俄羅斯海軍會訓練白鯨（Beluga Whale）、海豚及海豹，在敘利亞內戰中，俄羅斯就曾讓這批海洋哺乳動物上場。

海豚在內等海洋動物主要被用來訓練確認水雷與魚雷的位置，以及在黑暗混濁的海水中發現敵軍的潛水員，牠們也可以辨別海底電纜及聲納科技，或是捍衛軍事基地，免於遭外來人士破壞。

美國海軍研究協會也在新聞稿中指出，衛星照中的圍欄也有可能是某種魚場，不過鑑於這個魚場和北韓其他魚場的樣子不同，加上圍欄的大小和美國、俄羅斯用來訓練海豚的訓練場差不多，因此推測可能是在訓練海豚。

不過北韓是否正在發展海豚相關軍事計畫，目前仍無法證實，美國海軍研究協會就指出，目前全世界只有美國與俄羅斯有能力進行相關訓練。

(中時新聞網)