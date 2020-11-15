區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）完成簽署的同時，大陸財政部15日表示，中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排，實現了歷史性突破。協定有利於推動實現區域內高水平的貿易自由化。

新華社報導，財政部表示，RCEP成員國包括東協10國與中國、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭。RCEP是全球最大的自貿協定，15個成員國總人口、經濟體量、貿易總額均佔全球總量約30％。

RCEP協定作為一個現代、全面、高水平和互惠的協定，由序言、20個章節（主要包括貨物貿易、原產地規則、貿易救濟、服務貿易、投資、電子商務、政府採購等章）以及貨物貿易、服務貿易、投資和自然人臨時移動承諾表組成。

RCEP協定貨物貿易自由化成果豐碩。各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、十年內降至零關稅的承諾為主，自貿區有望在較短時間內取得重大階段性建設成果。

財政部指出，中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排，實現了歷史性突破。協定有利於推動實現區域內高水平的貿易自由化。

財政部表示，RCEP順利簽署，對增強各國疫後經濟恢復、促進長期繁榮發展具有極為重要的推動作用。貿易自由化進程的進一步加快，將為區域經貿繁榮帶來更大促進。協定的優惠成果直接惠及消費者和行業企業，將為豐富消費市場選擇、降低企業貿易成本發揮重要作用。

(工商 )