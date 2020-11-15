Making history by bringing a lifetime of excellence, Kim Ng steps to the helm as GM. #JuntosMiami pic.twitter.com/UrYESbjTHe — Miami Marlins (@Marlins) November 13, 2020

馬林魚女總管伍金安(Kim Ng, 中文名伍佩琴)成為北美體壇的先驅者，成為新球季的矚目對象，球隊還把官推換成她的肖像。同樣身為婦女的美國體育作家Nancy Armour為此振奮不已，在《今日美國》特稿表示：「這開啟了無限的可能性。」

北美四大聯盟裡(NFL, MLB, NBA, NHL)，走在平權最尖端的職籃NBA還輸給了馬林魚。2018年，貝琪哈蒙(Becky Hammon)參與公鹿隊總教練面試，讓人看到女性總教練的曙光。球星保羅蓋索(Pau Gasol)當時撰文支持：「我爸是護理師，我媽是醫師，專業不分性別。」

大聯盟的性別藩籬最後由金安打破了，文章表揚她的成就，讓在體壇工作的年輕女孩們擁有一個活生生的目標，性別歧視者不能再「藉傳統之名，行打壓之實。」「儘管我們沒辦法一天之內就甩脫百年沉痾，但金安的出現對這一切造成深遠影響，並且她還是有色人種。」

金安的里程碑也被拿來與民主黨副總統當選人哈里斯(Kamala Harris, 中文名賀錦麗)相提並論，同樣是有色人種女性攻下「白男的地盤」。金安任職過洋基、道奇等豪門，馬林魚執行長吉特(Derek Jeter)又是個冷酷的人，她能拿到這個位置真的是頗有實力。

(中時新聞網)