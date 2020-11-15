堪稱最具公信力的美國財經雜誌《富比士》，每每公開各項排行榜，都會引發話題，而今天他們公布了最新數據「2020已故名人吸金排行榜」，年初搭直升機接送女兒練球不幸墜機的前NBA傳奇球星Kobe(柯比布萊恩)，不意外首度上榜，但不是第一名，冠軍至今年已蟬聯8個寒暑，是流行音樂天王麥可傑克森(Michael Jackson)。

今年1月意外墜機身亡留下震驚遺憾的Kobe，以年收入2000萬美元(約6億台幣)，排名第6名，據悉，他本年度的收入來源為冠名的運動品牌設備與球鞋，Nike曼巴系列光今年就賣出2.5億美元，而他在2年前發行的自傳《曼巴精神：我是如何打球的》，則在他逝世的這一年又被翻出狂賣了30萬冊，比去年銷售量多出10倍。

不過過世後最吸金的，這8年來始終是天王麥可傑克森，雖然他在兒童侵犯風波方面仍是眾說紛紜，夢幻莊園易主與否也未有定論，但今年光是靠他的名號招牌，就賺進4800萬美金(約台幣13億)，蟬聯冠軍當之無愧，甚至比還在世的名人賺的都多。

而亞軍跟季軍，則分別是「鬼靈精」作者蘇斯博士及《史奴比》之父查爾斯舒茲，第4名是美國高爾夫球名將阿諾帕瑪，第5名則是過世超過40年的「貓王」艾維斯普里斯萊，值得一提的是，性感女神瑪麗蓮夢露今年跌到第13名，但她仍是整個排行榜中，排名最高的女星。

(中時新聞網)