游淑慧臉書。（圖片摘自游淑慧臉書）

台北市長柯文哲14日參加中高齡就業博覽會指出，發現北市人口老化的腳步飛快，但像他子女這代都不結婚，才是造成急速老化的主要原因，因此，光推生育補助沒有用，他要把現有的結婚補助再加強。對此，台北市國民黨議員游淑慧表示，誰會為了獎金就決定結婚？結婚為什麼一定會生孩子？這樣突然拋出來的政策，如果未經討論、未編預算，那純粹就是製造新聞聲量的嘴炮式政策。

對於柯文哲的提議，副市長蔡炳坤表示，目前市府已正在研議鼓勵結婚的配套，包括結婚媒合，婚前教育課程及結婚獎勵金等，且因明年尚未編列結婚獎勵金經費，因此還需參考每年度結婚對數及預算經費調整，他將會邀民政教育等局處，盼年底前能提出方案向柯報告，不排除明年就實施。

對此，游淑慧在臉書發文表示，斷錯診、給錯藥。誰會為了獎金就決定結婚？結婚為什麼一定會生孩子？

游淑慧更指出，去年，台北市受雇人報酬平均535,324元，這個數字整整倒退嚕了5年，低於2014年台北市受雇人報酬565,976元，台北人勞工收入倒退嚕，也是六都少見的，但柯市長從未對此提出討論和解方，甚至連原因市府官員都不知道。

游淑慧感嘆，當收入越來越少，物價越來越高，必然的結果就是日子越來越難過。日子難過，誰敢成家育兒？誰會為了一次性、幾萬元獎金就決定結婚呢？結婚意願低是因為欠獎勵誘因，還是收入不夠、難以成家？市府要先搞清楚。台北市的經濟和商機持續倒退、勞工的收入減少，這才是市府更要關心和處理。

其次，游淑慧強調，在台灣已通過同性婚姻之法律保障後，如果市府將「不婚與少子化」、「結婚與生子」不當連結，為了救生育率而要鼓勵結婚；那未來市府對同性伴侶結婚要不要給予獎金呢？

最後，游淑慧提醒，這樣突然拋出來的政策，如果是未經討論、未編預算，那純粹就是製造新聞聲量的嘴炮式政策。明年度的預算目前已在議會審查，請問編進來了嗎？如果沒編進來，明年要怎麼實施？當製造聲量成癮，有時候讓人挺無言的！

(中時新聞網)