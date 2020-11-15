日職太平洋聯盟CS高潮系列賽今（15）日繼續在福岡巨蛋進行，陳偉殷最欠缺的火力支援今天終於有了；1局上隊友就打進3分，可惜他投出重返日職以來最差的一場比賽，單場挨了3發全壘打，包括中村晃2發2分炮。終場軟銀以6比4擊敗羅德，連續4年打進「日本一」系列賽，並且要尋求4連霸。

這場比賽羅德在1局上就靠著2支安打和3次四死球，一口氣攻下3分大局，彷彿是要彌補陳偉殷。不過殷仔今天控球並不理想，球路偏高且容易失投至紅中容易攻擊的位置，軟銀打者當然不會輕易放過；在殷仔主投的3.1局一共擊出7支安打，其中竟有6支長打，包括3轟，確實重創了殷仔。

尤其中村晃在2局下先揮出2分全壘打，4局下再來一轟，直接逆轉比數；接著松田宣浩也補上一發陽春彈，軟銀把比數拉開到5比3，陳偉殷也被換下場。總計他投3.1局被敲7安、包含3轟，只有1次三振，失5分都是自責分，吞下敗投，自責分率高達13.50，最後黯然吞敗。

其實羅德安打也不少，總共有12支，比軟銀的10支還多，但沒有全壘打，得點圈的掌握也不理想，以致無法逆轉，和首戰一樣都是先得分，最後卻遭軟銀逆轉而輸球。軟銀是洋聯優勝，未戰先獲1勝，等於以直落三淘汰羅德。

日本一系列賽將於21日開打，由軟銀鷹和中央聯盟優勝讀賣巨人交手，採7戰4勝制，戲碼和去年一樣，軟銀要尋求4連霸。至於殷仔隨著羅德被淘汰，重返日職之旅也跟著暫時畫上句點，明年的落腳處在哪還要再觀察。

(中時 )