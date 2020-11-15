台中市議長張清照（右）前往豐原東陽里江明旺果園體驗採收椪柑。（台中市議會提供／王文吉台中傳真）

在地台中市議員張瀞分（左二）安排採果行程並擔任導遊，為台中好橘行銷。（台中市議會提供／王文吉台中傳真）

台中市議員沈佑蓮（左）、 張廖乃綸開心體驗採收椪柑。（台中市議會提供／王文吉台中傳真）

為推廣台中優質柑橘，台中市議長張清照、前議長張清堂、前總統府秘書長廖了以15日會同國民黨市議員及地方士紳，前往豐原東陽里江明旺果園採椪柑，在地台中市議員張瀞分安排採果行程並擔任導遊，一起為台中好橘行銷。

平時主持議事的張清照敲慣議事槌，雖然不是職業果農，拿起短剪專業架勢十足，他不斷提醒大家採橘分二段，首先把果實從樹上剪下來，接著再把尖銳的枝條剪掉、剪平，以免裝箱時刺傷其他柑橘。

張瀞分頻頻讚賞豐原的橘子好吃，即使是綠皮椪柑，也別有一番酸甜滋味，目前正值椪柑產季，吃在地食當季、新鮮又健康。

果農們感謝議長及國民黨台中市議會黨團協助推廣在地好水果，議長及議員們也聽取果農的意見，並請市政府積極協助解決當地自來水問題及農產品加工與多元行銷的需求。

經發局長張峯源、民政局長吳世瑋等市府一級主管也到場行銷柑橘。農業局長蔡精強表示，台中市柑橘產地面積有3000多公頃，堪稱全國最大產地，其中椪柑佔1300多公頃，豐原椪柑品質優良，在市場上相當有競爭力。

農業局表示，為形塑台中優良柑橘產區形象，市府輔導台中市豐原區農會建立「台中好橘」品牌，除了鮮果，更開發果汁、果乾、柑橘果醬和柑橘土司等加工品，增加農民獲利。此外，也密切接洽新加坡、馬來西亞、日本、汶萊、杜拜等地，強力行銷優質柑橘。

(中時 )