魏德聖到彰化了，分享集資拍攝台灣三部曲和豐盛之城。（吳敏菁攝）

魏德聖到彰化了，分享集資拍攝台灣三部曲和豐盛之城。（吳敏菁攝）

魏德聖到彰化了，分享集資拍攝台灣三部曲和豐盛之城，縣長王惠美也出席。（吳敏菁攝）

魏德聖到彰化了，分享集資拍攝台灣三部曲和豐盛之城。（吳敏菁攝）

台灣知名導演魏德聖正集資要共同完成「台灣三部曲」電影拍攝，這個夢想已經醞釀20，15日特別撥空到彰化縣員林服務處和家扶兒分享夢想和實踐之路，希望以台灣人物故事來創造凝聚力和識別度，並和家扶兒座談，也給了一個觀念，不要用憐憫捐助的心，要用投資的心來完成心中理想和目標。

魏德聖曾拍攝製作《海角七號》、《賽德克巴萊》、《KANO》等電影，名導還是彰化家扶好朋友，2017年免費招待1600名彰化家扶親子至台中大遠百威秀影城觀賞電影《52赫茲我愛你》及喝可樂與爆米花，3年來陸續3次到彰化關懷家扶兒，招待看電影孩子們的開心，至今在心中迴盪，他說包場下來，賣得不僅是故事，更是感情的凝聚。

這次魏導又來彰化了，彰化縣長王惠美、社會處長王蘭心、工策會副總幹事陳穎青、立委陳素月、立委黃秀芳、立委謝衣鳯、員林市長游振雄、二林鎮長蔡詩傑、埔心鄉長張乘瑜、民進黨彰化縣黨部主委邱建富、芳苑海牛學校校長魏清水和許多企業家等全都出席，非常溫馨，

魏德聖導演分享著「台灣三部曲」電影計畫，想要帶世界來看台灣400年前國際化貿易的豐盛樣貌，17世紀400年前台灣當時也在多元的種族、文化與繁榮豐富的世界大航海貿易時代裡扮演重要角色，透過三部電影、三個角度、三個族群荷蘭人、西拉雅族、漢人 尋找400年前台灣美麗的根與屬於我們的故事。

魏聖德也說這次拍電影也要打造豐盛之城，所有建築都是回到那個時代思考，打造出來，電影會在哪裡放映，不僅是影城，也是藝文和商業空間和度假村，就像是威尼斯、羅馬古城，幾千年場域販賣時代精品，沒有違和感。

這個偉大的夢想仍有許多困難，魏導和家扶小朋友座談，孩子們踴躍提問，是否有印象最深刻的場景，沒有哪一個時刻想過要放棄？面對一些批評用什麼辦法來調適？魏導表示，拍電影過程的確會有很多不同的意見，但要向世界證明自己存在過的事！不同的批評和質疑，往往是不了解，他透過不停的溝通，往朝目標前進。

彰化家扶主任王震光表示，魏德聖2017年與彰化家扶開啟結善緣，這次分享他的台灣三部曲電影與豐盛之城計畫，觸動及鼓舞現場的家扶社工、後援團體、志工、家扶兒及與會來賓均紛紛響應贊助，從數千元到數十萬元不等，截至目前共計募集67萬1000元，這也是「我們家扶人，要送給台灣的禮物」，期待這三部電影能在台灣400歲生日時上映，出品人就是台灣人，讓台灣的人文發展歷史在世界的舞台發光發熱。

(中時 )