台灣人工智慧學校日前在台灣人工智慧年會，對中國醫大、亞洲大學的系統大學「中亞聯大」推動AI人才培訓，特別頒感謝獎致意。亞大校長蔡進發15日表示，「中亞聯大」全力推動AI人工智慧教育與研究，在附屬的中醫大醫院、亞大醫院研發與運用，已有相當成果，在校園內落實AI教育，迎合AI智慧時代需求。

台灣人工智慧年會13日在台北中央研究院舉行，蔡進發受邀發表「智慧健康領域研發與願景」成果報告，提出中醫大AI精準醫學門診、AI輔助染色體排列系統、AI糖尿病視網膜病變判讀系統及AI睡眠呼吸障礙辨識輔助系統等多項智慧醫療研究成果。

蔡進發指出，「中亞聯大」董事長蔡長海，於3年前積極爭取與台灣人工智慧學校（Taiwan AI Academy）合作，到台中設分校，並協助設立分校的學習空間及硬體設備外，在校園重視智慧醫療產業產值和未來趨勢，培訓AI智慧人才；在附屬的中醫大醫院、亞大醫院進行研發與運用，也有相當成果。

蔡進發表示，「中亞聯大」將持續與台灣人工智慧學校攜手合作，協助台灣人工智慧學校台中分校進駐台中市水湳經貿園區內的中國醫大校區，培育更多AI智慧人才，為未來發展而努力。

此外，「中亞聯大」並衍生創新企業「長佳智能公司」。蔡進發指出，AI人工智慧醫療研究開發技術技轉給長佳公司後，已陸續開發84項醫療AI判讀模型，並導入醫療AI輔助診斷系統至20家醫療院所應用，有助於臨床醫師判讀影像效率，更精準的診斷及治療。

至於未來智慧醫療發展與研究，蔡進發強調，已與遠傳電信、趨勢科技簽訂5G＋AI智慧醫療產學合作，打造發展5G智慧醫療環境，並以亞大附醫為場域，結合遠傳電信5G環境、趨勢科技5G網路安全防護機制、亞大人工智慧與精準醫療等技術，打造安全的5G智慧醫療。

(中時 )