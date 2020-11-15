行政院發言人丁怡銘12日一席台北市冠軍牛肉麵也使用萊牛的失言風波，愈演愈烈。有民眾向警政署和台北市警局檢舉、告發丁怡銘涉嫌散布假訊息，刑事局表示，只要接獲相關機關函文或民眾告訴、告發都會依法調查，本案是針對政府公共政策的提倡及說明，引起輿情對特定商家的誤解，行政院發言人已及時澄清說明，因此認定丁案與假訊息的「惡假害」本質有所不同，構成要件不符，暫不受理。
丁怡銘誤指得獎的牛肉麵店使用萊牛，連行政院長蘇貞昌都親自到麵店用餐道歉。有網友認為，「政院發言未經查證就開記者會說某牛肉麵店使用含有萊牛，造成社會恐慌」，向內政部長信箱檢舉，籲請依《社會秩序維護法》第63條第1項第5款的「散布謠言，足以影響公眾安寧者」處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰作裁定。網友檢舉時更附註：「請立刻移送，不要吃案！」
不過，刑事局認定，丁的發言並未構成假訊息要件，並未違法，暫時不會開案偵辦。
(中時 )
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