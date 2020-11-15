台中市議會議長張清照（右一）、前議長張清堂（左一），和國民黨市議員張瀞分（左二）、張廖乃綸（右二），致力為台中好橘行銷，實質增加農民收入。（市議會國民黨團提供／陳世宗台中傳真）

台中議會國民黨團為推廣台中優質柑橘，由市議會議長張清照、前議長張清堂、前總統府秘書長廖了以，會同黨籍市議員及地方士紳大老，前往豐原東陽里採椪柑，一起為台中好橘行銷。議長及議員們也聽取果農的意見後，建請市政府積極協助解決當地自來水問題及農產品加工與多元行銷的需求。

市議會國民黨團於在市議員張瀞分親自安排採果行程並擔任導遊，帶領大家前往東陽里（豐原柑橘產銷班第一班江明旺果園）採椪柑，議長張清照雖然不是職業果農，但專業架勢十足，他不斷提醒大家採橘分二段，第一段先把果實從樹上剪下來，第二段再把尖銳的枝條剪掉、剪平，以免裝箱時刺傷其他柑橘。

市議員張瀞分則頻頻讚賞豐原的橘子好吃，即使是綠皮的椪柑，也別有一番酸甜滋味，香氣十足，目前正值椪柑產季，吃在地食當季、新鮮又健康。果農們感謝議長及國民黨台中市議會黨團議員們的協助，推廣在地好水果。

農業局長蔡精強、經發局長張峯源、民政局長吳世瑋等市府一級主管也一起來行銷柑橘。蔡精強表示，台中市柑橘產地面積有3千多公頃，堪稱全國最大產地，其中椪柑產地約1千3百多公頃，豐原椪柑品質優良，在市場上相當有競爭力。

農業局強調，為形塑台中優良柑橘產區形象，市府輔導台中市豐原區農會建立「台中好橘」品牌，除了鮮果，更開發果汁、果乾、柑橘果醬和柑橘土司等加工品，增加農民獲利。並密切接洽新加坡、馬來西亞、日本、汶萊、杜拜等地，強力行銷優質柑橘。

(中時 )