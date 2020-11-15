花蓮高農校友會為了替母校百年校慶暖壽，今天舉辦一場別開生面的高爾夫「擊準擊遠公益邀請賽」，除了意寓薪火相傳的校友與在校生攜手合作外，並吸引優秀高球基層幼苗及企業人士共同參與競技。

花農校友會理事長包念華表示，花農明年4月17日將舉行建校百年校慶，為了替母校百歲暖夀、呼籲校友返校同慶，以兼具傳承與扎根等訴求辦理這項賽會，希望讓這所全台夀命最長的高級農業職業學校繼續發光發熱，為國培養更多人才，花農校長梁宇承也對校友會以實際行動回饋母校表達感謝。

除了花農校友會藉由高爾夫活動宣傳校慶訊息，花蓮縣在縣長徐榛蔚大力支持下，也積極努力投入高球基層扎根活動，在花蓮縣高爾夫委員會籌辦下，國立花蓮高農百年校慶全國高爾夫擊準、擊遠公益邀請賽共分三組競技，包括開放國、高中及小學生基層小選手參賽的社團組，由校友與在校生共同組隊的傳承組，以及招募社會資源投入扎根活動的公益組等三組，活動也會進行募款，款項將贈予失親兒基金會、家扶基金會、善牧兒童之家等單位。

(中時 )