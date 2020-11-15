30歲港星林作因2018年獲牛津大學碩士學位，而有學霸男星之稱，然而他最近卻充滿爭議，日前才因拜登當選兌現裸奔約定，如今又因為混血女友裕美槓上媽媽王莉妮，讓家務事鬧上新聞版面，由於王莉妮不斷公開羞辱裕美，讓林作忍不住發長文和媽媽徹底切割。

港日混血的裕美曾有過一段婚姻，2016年卻背著老公偷吃演員黃子恆，2人隨即離婚，出軌醜聞也讓她的形象大傷，因此爆出和林作的戀情後，王莉妮極度反對，甚至對外宣稱兒子只是玩玩，如果2人結婚，她就要和兒子斷絕母子關係，為了保護女友，林作忍無可忍反擊。

林作在臉書嚴正宣布，「本人宣佈，從今以後不會和媽媽作任何方式的商業合作。」同時也透露，他不喜歡媽媽的作風，也知道對方的形象人氣都比較好，但那是因為媽媽夠虛偽、勢力，「比我更有錢，有所謂社會地位。」他指出媽媽的言論對女友極不尊重、不屑，甚至是侮辱的地步。

林作和媽媽王莉妮撕破臉。(圖/翻攝自林作臉書)

林作坦言，「到目前為止，她倆從未接觸，而我媽媽發了瘋般地拒她於門外，好像她持續有肺炎那樣。」他透露自己不介意媽媽觀念傳統，「但如此公開般的去厭棄一個她毫無接觸的人，完全對我來說，反映出她的人格問題。」甚至提到他認為媽媽最看不起的人其實是他。

林作抱怨其實一直以來，媽媽對他的事業和感情都很不尊重，祈求希望對方可以給他一點尊重，「理解我的選擇、想法、方式。畢竟，未來是我的。」他同時表明自己的訴求，第一是希望母親自重、別再出言侮辱裕美，第二則是希望母子之間別再有任何商業上的合作，母子徹底撕破臉。

(中時新聞網)