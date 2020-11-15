交通部觀光局參山國家風景區管理處為讓遊客在2020脊梁山脈旅遊年深度探索部落文化，15日辦理南庄石壁部落健行暨音樂會，與500位遊客邁開步伐，大口呼吸新鮮空氣，先賞沿途石壁峽谷美景，展開一段美好的健行之旅。

參山處說明，石壁部落是泰雅族部落，四周環繞許多高逾2、300公尺的陡峭石壁而得名，除了部落內的染織工坊、青年返鄉創業的甜點、手工藝品店和民宿外，周邊還有東河瓦祿產業文化館、東河吊橋、向天湖、賽夏族民俗文物館、神仙谷等人氣觀光景點，歡迎遊客親臨體驗，當1日「部落客」。

交通部觀光局參山國家風景區管理處舉辦南庄石壁部落健行暨音樂會，透過部落原住民族音樂，搭配石壁山林幽靜的氛圍，讓遊客身心靈放鬆。（參山處提供／何冠嫻苗栗傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處15日舉辦南庄石壁部落健行暨音樂會，並規畫植物染方巾、串珠、手編提袋、麻編杯墊等部落DIY，讓大人小孩體驗在地文化與風情。（參山處提供／何冠嫻苗栗傳真）

參山處長柯建興說，石壁部落健行活動已是第2屆辦理，今年擴大舉行，14日以峽谷之音部落音樂會，分享部落原住民族音樂，搭配石壁山林幽靜的氛圍，讓遊客身心靈放鬆，並探訪探訪賽夏族與泰雅族的傳統生活領域，打造深入部落小旅行體驗，15日則有健行、植物染方巾、串珠、手編提袋、麻編杯墊等部落DIY體驗、部落市集與原民歌舞表演等精彩活動，讓遊客體驗石壁部落的自然資源及部落文化，提升南庄地區原住民族部落觀光之能見度。

其中，參與健行的張姓遊客表示，健行路線平坦，雖有輕微上坡，流了不少汗，但相當爽快，沿路欣賞壯闊的石壁峽谷自然景觀，令人嘆為觀止，半路的石壁部落情報站，也讓人更加了解南庄原住民族部落的歷史文化及在地產業。

(中時 )