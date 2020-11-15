交通部觀光局參山國家風景區管理處為讓遊客在2020脊梁山脈旅遊年深度探索部落文化，15日辦理南庄石壁部落健行暨音樂會，與500位遊客邁開步伐，大口呼吸新鮮空氣，先賞沿途石壁峽谷美景，展開一段美好的健行之旅。
參山處說明，石壁部落是泰雅族部落，四周環繞許多高逾2、300公尺的陡峭石壁而得名，除了部落內的染織工坊、青年返鄉創業的甜點、手工藝品店和民宿外，周邊還有東河瓦祿產業文化館、東河吊橋、向天湖、賽夏族民俗文物館、神仙谷等人氣觀光景點，歡迎遊客親臨體驗，當1日「部落客」。
參山處長柯建興說，石壁部落健行活動已是第2屆辦理，今年擴大舉行，14日以峽谷之音部落音樂會，分享部落原住民族音樂，搭配石壁山林幽靜的氛圍，讓遊客身心靈放鬆，並探訪探訪賽夏族與泰雅族的傳統生活領域，打造深入部落小旅行體驗，15日則有健行、植物染方巾、串珠、手編提袋、麻編杯墊等部落DIY體驗、部落市集與原民歌舞表演等精彩活動，讓遊客體驗石壁部落的自然資源及部落文化，提升南庄地區原住民族部落觀光之能見度。
其中，參與健行的張姓遊客表示，健行路線平坦，雖有輕微上坡，流了不少汗，但相當爽快，沿路欣賞壯闊的石壁峽谷自然景觀，令人嘆為觀止，半路的石壁部落情報站，也讓人更加了解南庄原住民族部落的歷史文化及在地產業。
(中時 )
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