9m88近日展開睽違近一年半的個人專場巡迴演出，昨（14日）第二場在台北Legacy開唱，9m88一連送上18首曲目，且邀好友才子黃宣擔任嘉賓，更秀出苦練多時的街舞，多個橋段誠意滿滿。節目尾聲9m88開玩笑表示：「這場專場是不是誠意十足？所有橋段都有顧到？我應該只差從天上飛下來跟把一個幕踢開的橋段，就可以進軍小巨蛋了吧？」在台上幽默「情緒勒索」滿場樂迷，直說「你們敢不敢許下諾言？如果我辦小巨蛋就買票」？眼見現場反應熱絡，她開心加碼：「好，既然你們敢承諾我，我也答應你們，如果我辦小巨蛋、就一定會從天而降！」讓現場笑聲不斷。

本次的專場舞台安裝多面鏡子在台上，導演試圖用鏡子呈現9m88的不同面相，也利用鏡子製造出的不同光影反射再次扣緊時間的主題。9m88表示：「這次的專場主題叫做9m88與她的時間，在設計專場時也將許多人生重要的時間加入考慮，接下來要帶來的橋段反映了我人生很重要的、泡在中正紀念堂、國父紀念館、雙連地下街的時光，也就是熱舞社時期啦！」

本次歌曲經過團隊巧思進行許多改編與更動，在熱舞橋段結束後，9m88換上斜肩洋裝，俏皮表示：「大家有覺得跳舞青春嗎？我們要趁我們青春時做點青春的事情，接下來要給大家一點大人韻味的九頭身日奈。」中場9m88邀黃宣出場，兩人帶來近期的合作〈怪天氣〉，9m88說：「之前我是千年feature怪，但我今年合作的歌曲比較少，因為現在我想要自己當主角。但為什麼要答應跟黃宣合作呢？因為他實在太優秀了、我不想要拒絕這個邀約。」黃宣則搞笑回應：「之前有網友問我會不會來當嘉賓？我就說要看天氣，今天剛好多雲時陰、是個怪天氣，所以路過華山就想說來唱一下好了。」

9m88睽違一年半開唱。（爵士寶貝提供）

9m88睽違一年半開唱。（爵士寶貝提供）

(中時 )