「三媽」是指由年齡、族群、空間等3面向，投射出不同的長輩樣貌，雖稱為「媽」，卻涵容用雙手辛勤養活一家人的父母親；花蓮縣府客家事務處與從事貼布畫創作多年的牛犁社區交流協會合作，將生命故事圖像化，完成系列「三媽」作品，即日起在花蓮縣客家文化會館展出。

牛犁社區交流協會2015年開始，利用貼布畫蒐集花東縱谷社區長輩們的生命故事，5年來拜訪超過70個以上的社區，完成超過1500幅以上貼布畫故事；而三媽拼布則是以碎布拼貼方式，協助年齡橫跨50歲以上的社區長者表達自我。

以台灣為造型的拼布作品，意味匯聚愛在台灣的故事。（花蓮縣府客家事務處提供／羅亦晽花蓮傳真）

集結花東縱谷間社區高齡長者創作，透過拼布重現自己的生命回憶作品的「三媽拼布展」，即日起在花蓮縣客家文化會館展出。（花蓮縣府客家事務處提供／羅亦晽花蓮傳真）

「長輩們的生命史雖然滄桑，卻如此扣人心弦」花蓮縣政府客家事務處處長彭偉族說，貼布畫不只是碎布集合，背後藏著創作者的生命回憶，不論是從媳婦熬成婆的漫長歲月，由新住民跨海來到異鄉的文化交融，及西部來到東部的勞動遷徙。

彭偉族提到，「三媽拼布展」展出作品含長輩自畫像、飲食記憶、在地認知等，融匯東部客家文化、社造成果、藝術創作及人文歷史，透過青年與受訪者協力合作，一起將珍貴的生命故事圖像化，用「貼布畫」方式，寄託長者一生最深刻的情感。

「三媽拼布展」即日起至12月27日，在客家文化會館第一及第二展覽室展出，11月20日將舉辦開幕茶會，邀請創作者與會分享生命故事。

(中時 )