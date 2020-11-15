成立於2002年的南科實中國小部合唱團，團服18年來也變老舊，有些更已破損，台南在地的正規電線電纜工業公司負責人高徐規日前觀賞南科實中國小部合唱團演出的音樂會，得知合唱團服已傳承18年，15日捐贈80套新團服給學校，校長秦文智頒贈感謝狀，謝謝高徐規對該校合唱團的奉獻。

南科實中表示，該校合唱團成立18年來，表現成績優異，常獲得全台南市第1名及全國特優等佳績。2017年曾代表台灣赴維也納參加和平合唱音樂節，前進維也納聯合國總部演出，同年也受總統府邀請於雙十國慶日領唱國歌。

2018年更代表台灣參加新加坡國際合唱比賽，在來自世界各地70餘隊頂尖合唱團體中，勇奪兒童組民族合唱金獎、不分年齡民族組銀獎，把台灣好聲音傳達給世界，讓世界聽見台灣。

但是，合唱團團員穿的團服，還是創團時家長會募資購買的，這套衣服一代代的傳承下來，只要有比賽或者正式表演的場合，合唱團都穿著這套正式的衣服，曾穿這套衣服的團員，分散在各行各業，不少甚至都已成家立業。

日前徐高規參加南科實中國小部合唱團音樂會活動時，得知該校合唱團的團服18年來沒有換過，看到團員優異的表現，所穿的衣服卻顯老舊，相當心疼，因此決定捐贈80套新團服。

15日上午學校特別舉行捐贈儀式，合唱團團員穿著新團服，現場高歌「奉獻」，透過歌聲表達感謝，校長也回贈徐高規感謝狀。

(中時 )