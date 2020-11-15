阿里巴巴港股及美股股價上周急跌破紀錄，數據同時顯示，外資大戶存託在港的阿里巴巴股份，在螞蟻上市觸礁後即大手減持，電商平台拼多多股價上周大升3成之時，阿里巴巴股價仍處弱勢，反映投資者憂慮。

投資界普遍以阿里巴巴美股ADS托管行花旗在香港的持倉，以觀望外資大戶動態。

11月3日，據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，花旗在港持倉大增至28.98億股，即持股由7.57％大增至13.39％，或顯示海外大戶將阿里巴巴美股持倉，搬到香港存託。惟早於11月2日晚上，中證監網站發一個簡短的通知，指「中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。」11月3日晚上8時，上交所通報暫緩螞蟻上市，當晚阿里巴巴美股急瀉8.1％。

11月4日，花旗在港股的持倉即見異動，大手淨減持7,886萬股，阿里巴巴當日股價急跌7.5％，至277.2港元，以收市價計，減持貨值約218.6億港元。值得留意的是，阿里巴巴全日成交281.2億港元，即大戶減持佔當日成交額77.7％。在另一個角度以股數計，當日成交總股數1.01億股，即淨減持股數佔比達78％，大戶當日場內大手賣貨，對股價舉足輕重。

直持11月11日的最新數據，花旗在港股的持倉減至28.11億股或12.99％，即在大手減持後，再淨減少800萬股，以每日收市價計，貨值共23.1億港元。

阿里巴巴股價在大戶減持後，股價維持弱勢。阿里巴巴美股上周急瀉39.11美元，創美國上市以來最傷；以百份比計，一周跌13.04％，為2015月1月底跌13.61％以後最大跌幅。港股跌幅較少，一周跌25港元或8.9％，同樣是創上市以來最大跌幅。

阿里美股跌39.11美元，而港股只是跌25港元，是因為1股存託股份兌換8股港股，換算即是約37.9港元。

(工商 )