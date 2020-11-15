北京清華大學教授、中國半導體行業協會副理事長魏少軍15日發表演講時表示，大陸晶片設計不受國外制約，主要卡在製造環節，而晶片製造主要卡在材料環節，其中的光刻膠原料還需要大量的研究。

IT之家報導，中國互聯網絡信息中心（CNNIC）舉辦的第二屆中國互聯網基礎資源大會，魏少軍在會上做出上述表示。

針對大陸半導體行業的發展現狀，魏少軍表示，大陸半導體中低端發展相當不錯，近些年中國半導體的發展達到了讓美國擔憂的程度，因此才引起了美國對中國半導體行業的打壓。他稱，中國的存儲器領域將在近幾年內和國外企業同台競爭，並在全球市場佔有一席之地。

魏少軍還談道，突破訊息領域核心關鍵技術，打造安全可控網路訊息核心裝備是大陸網路訊息領域的當務之急。正確看待大陸網路訊息系統的現狀和面臨的嚴峻挑戰，從技術、產品、產業民生、社會治理、國家安全等多個維度認識建設網路強國任務的艱鉅性。

晶片是支撐數位經濟發展的基礎，在魏少軍看來，在可以預見的未來，尚不會出現能夠替代集成電路（積體電路）的其它技術，即使出現也需要數十年的時間、花費十數兆美元，才能替代今天的集成電路。

魏少軍也表達了對全球疫情的擔憂，因為疫情對全球經濟產生巨大影響，如果疫情繼續惡化，全球半導體行業將受到很大影響。

(工商 )