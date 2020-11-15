吳宗憲15日主持中天綜合台《小明星大跟班》，被問近日與安苡愛打球被媒體直擊一事，他表示：「不能這樣亂來，太無聊了，我們要有個公約，生活上不要再拍了，我們不會做奸犯科，什麼都沒有硬要做新聞，就是泯滅良心。」談到副業，他笑稱海豚吸塵器員工今年的年終至少4個月起跳，容易文創也加薪10%左右，「我們願意跟員工分享，那些錢幹嘛？留給鹿希派啊？門都沒有！寧願捐出來做公益」。

吳宗憲認為人生快樂的原因就是樂於分享，「員工開心更重要，鹿希派偷一點可以，但不能全部給他」。他笑稱自己生日禮物有個LV背包很漂亮，有天兒子經過他眼前，竟背著那背包，他一到鹿希派房間，發現自己什麼好東西都在兒子那裡，「我就是背一個很簡單的包包，生活非常簡單」。

吳宗憲自認是好爸爸。（中天綜合台提供）

近日吳宗憲上節目，談到與癌妻張葳葳的3個化療約定，自認不是好老公，說到此事，他表示：「我當透明人太久，坦承不是一個好老公，但我是一個很好的爸爸，陪伴每個孩子成長，養大還教育他們。」他強調，「家庭那一段，我要交代的是一個人，不是社會大眾，你們有人生活比他們更好嗎？有再跳出來講，我是女生也想嫁給吳宗憲，最好的老公又幽默好玩、生殖能力強，我會一直走紅的秘密只有一個，就是善良」。

(中時 )