女星林餅乾臉蛋甜美、身材高挑惹火，擁有32D罩杯上圍，曾是模特兒，跳槽新公司後改名「夏乙薇」闖蕩演藝圈。近日她上節目接受「街頭露出」的挑戰，必須穿著泳衣出現在人來人往的北市信義區，讓她一度無法突破心房，急嚷：「你在跟我開玩笑嗎？我等一下要穿這樣在這邊拍？」

夏乙薇事先只知道被安排棚拍，殊不知到現場才驚覺在信義區，要在知名電影院的路口拍攝性感寫真，由於平常穿衣風格偏保守，她起初不能接受，嬌嗔「不行啦！」後來才鼓起勇氣脫掉外套，只穿著純白連身泳衣和高跟鞋走在馬路，胸前深V設計使飽滿雙峰呼之欲出，腰間挖空突顯S型曲線，一雙修長美腿更是超有看頭，她不時的在天橋、路口搔首弄姿，馬上吸引路人的異樣目光。

夏乙薇事後表示：「這是我人生尺度第一次這麼大！」平常幾乎都穿T恤等休閒服飾，鮮少會打扮得很性感，想不到初次嘗試就挑戰街頭露出，也讓大家眼睛一亮，來賓張立東不禁稱讚：「我覺得她算一戰成名，因為這一張真的滿漂亮。」

許多網友看到夏乙薇的突破，也留言力誇：「夏乙薇穿起比基尼好正」、「很敢也很性感」、「夏乙薇是讓我有充血的感覺，最正了」。

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(中時新聞網)