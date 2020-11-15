菲律賓國家災害管理機關今天表示，今年內奪走最多菲律賓人性命的颱風梵高（Vamco），所造成死亡人數已增至67人，還有12人下落不明。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）預計今天稍晚飛往北部杜格加勞省（Tuguegarao），勘察卡加延谷（Cagayan Valley）地區災情。

梵高為首都馬尼拉（Manila）都會區等呂宋島大片區域帶來豪雨後，卡加延谷淹水嚴重。

國家災害管理機關發言人提姆巴爾（Mark Timbal）表示，卡加延谷共有22人死亡，呂宋島南部各省有17死，馬尼拉都會區8死，另外2個地區合計20死。

他還說，共有21人受傷。

根據媒體報導，到今天為止，生產稻米和玉米、擁有120萬人口的卡加延谷，仍有許多地方泡在水中。

前些日子天氣不穩定所累積的結果，加上來自一處水壩和高地的水勢，導致洪患嚴重，影響數以千計人家。一些居民為躲避兩層樓高的洪水逃到屋頂上。

提姆巴爾表示，洪水造成的農產品損失初估達12億披索（新台幣約7億元），基礎建設損失估計達4億7000萬披索，另有近2萬6000棟住宅損毀。

救難行動持續之際，鄰近的馬加特水壩（Magat Dam）也還在放流。根據政府資料，馬加特水壩2天前每秒排放的水量，相當於兩個奧運規格的泳池。

梵高是今年襲擊菲律賓的第21個颱風，於11日晚間席捲呂宋島，導致首都某些區域出現多年來最嚴重的水患。而幾天之前，今年全球最強颱─超級颱風天鵝（Goni）才剛為呂宋島南部省分帶來豪雨，導致數十人死亡。

(中央社)