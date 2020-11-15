港星李健仁在周星馳多部電影反串女角，尤其以濃妝艷抹、手指掏鼻的角色「如花」打開知名度，不過59歲的李健仁卻在7月爆出中風，導致他右半身癱瘓、失語，而李健仁神隱4個月後，他稍早則在微博發文曝光近況。

李健仁微博全文。（圖／取材自李健仁微博）

李健仁去年在深圳洗三溫暖時，突然感到頭痛、暈倒，送醫急救後總算救回一命，但留下右半身癱瘓、失語的後遺症，李健仁事後則回香港休養，而他在妻子和家人細心照顧下，身體狀況已康復許多。

李健仁中風消息在7月傳出後，李健仁第一時間在微博報平安「我會加油恢復 早日回到螢幕前 大家掛念了 感恩」，李健仁展現正能量、堅強對抗病魔，而4個月過後，李健仁稍早則發文分享近況，透露自己很努力的接受治療，為了加快康復，李健仁看中醫外，還有言語治療、物理治療。

李健仁感性提到：「多謝劉鑾雄太太，在我出事返港後，即派同事聯絡我，另外還有演藝人協會會長古天樂，劉太及古生兩位大善人出錢出力」，李健仁也不忘感謝好友Suzuki為他奔波「能遇到各位善人，是我的福份，我會繼續努力，盡快回到幕前跟大家見面！」

(中時新聞網)