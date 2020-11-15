臉書社群網站近日瘋玩「10年挑戰」，不少臉友跟風上傳自己10年前後的對比照，並在照片hastags「#howmuchhaveyouchangedchallenge」，與好友分享自己兩張照片的差距。對此，財團法人電信技術中心副執行長李重志看了卻相當憂心，急忙呼籲民眾不要跟風，「把自己認證的2張、長達10年演化的照片，讓臉書以及你所不知道的廠商蒐集了，絕對不是好事！」

李重志表示，先前已有App推出「看你10年後長怎樣」、「看你變性後長怎樣」，引起不少民眾的討論即跟風， 其實就已經是一種蒐集的行為，當事人將自己覺得有趣的照片上傳公開、或選擇將不滿意的照片不上傳，即證明了該次的演算邏輯較佳、或是較差，這些資訊都可以反饋給程式，令它再修正、精進。

李重志指出，此次臉書上吹起「10年挑戰」，則不同於過去的單純數據建模，而是當事人自行導入時間資訊，好讓APP得以修正模擬結果，如此將會讓「深偽技術」（Deepfakes）更為精進，或是縮短學習的時間。

他更進一步說明，「深偽技術」意即「變臉技術」，使用者透過系統模擬演算，在影片中擬真換臉效果，過去曾有不肖業者透過此技術進行合成，並在網路散播「知名女星的不雅片」，因此，法界人士提醒，此舉已經觸犯肖像權、人格權，在民、刑事上皆有責任。

(中時新聞網)