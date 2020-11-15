現年52歲的翁虹，早年奪得香港亞姐冠軍出道，渾身散發性感氣息的她，以艷星形象演出數部三級片，因此一度成為全香港男性的「性感女神」！2007年，翁虹閃婚交往4個月的美籍華裔富商劉冠廷，兩人婚後育有一女：Crystal劉蒔。

近年將演藝重心轉往大陸的她，積極於內地發展事業；由於新冠肺炎的影響，無法幫女兒過13歲生日，於是只好在微博上有感而發：「今年你的生日，媽媽因為疫情及工作的原因不能陪在你身邊！媽媽心裡是難受的！但相信有爸爸及爺爺奶奶陪在你身邊，也一樣度過一個開心與幸福的生日天！你已經是一個13歲大的孩子，絕對的青春美少女了！媽媽衷心祝願你健康平安快樂長大！」；同時更曬出多張女兒的照片。

翁虹在微博曬出女兒照片 高顏值被網友讚好像鍾欣潼 (圖/ 翻攝自翁虹微博)

今年13歲的劉蒔已亭亭玉立，許多網友看到照片後，都不約而同的說「劉蒔長得好像阿嬌鍾欣潼」、「遺傳就是厲害」、「哇！一眨眼的功夫小水晶都這麼大了啊！小美女耶，祝小美女生日快樂」；更有人在留言區直接喊「丈母娘好」。

現在許多星二代紛紛在鏡頭前亮相，個個高顏值的外貌，讓眾多網友讚嘆遺傳基因真的太強大了。

(中時新聞網)