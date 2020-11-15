行政院長蘇貞昌昨宣示全國學校營養午餐一律採用本國食材，對此，國民黨立委林奕華批評蘇貞昌這種說法是在「誤導民眾」。林奕華表示，我們是法治社會，不是蘇說了算，家長和孩子們需要的是「法律明定校園內一律採用國產食材」，而不是政治人物的承諾或話術。

林奕華質疑，契約每年可以修改，蘇院長的保證只有明年？或後年？那5年後、10年後呢？下一代的健康，光憑蘇的保證有用嗎？有持續性強制力嗎？地方政府和學校如何把關食安？所以直接修正《學校衛生法》禁萊豬入校園才是正道，比照基改食品，明訂學校營養午餐不能用到含瘦肉精美豬。不要再把食材中是否含有萊豬的責任推給學校和廠商，才能確保學生食的安全。

林奕華指出，國內外許多專家學者皆提出瘦肉精確實對人體造成傷害，對孩子產生後遺症怎麼辦呢？大人可以選擇要不要吃萊豬，但學生吃營養午餐是沒有選擇餘地的。

林奕華表示，如果蘇真的為了學生好，直接修法萊豬禁入校園就萬無一失了，何必還要說這種虛無的保證來混淆視聽？退萬步而言，蘇會說這種話，表示蘇也覺得萊豬不好，直接拒讓萊豬進來台灣不是皆大歡喜嗎？也不用親上火線強調校園要用國產食材了。

(中時 )