一名男子即將步入禮堂，開心拍攝婚紗、籌備婚禮，卻發現準老婆劈腿婚紗攝影師，還直擊兩人車上激情擁吻畫面，綠帽罩頂，男子竟還能忍痛完婚。原來，準新娘向他下跪請求原諒，還強調「我是真的很愛你」，綠帽新郎信了也賭了，結果兩人結婚3年，婚姻依舊持續。

擁有豐富婚禮經驗的婚顧業者Vivi近日在節目《新聞挖挖哇》分享個案，之前曾遇過某場婚禮一週後將舉行，她卻接獲通知可能取消。事後得知，原來準新郎抓包未婚妻劈腿，對象還是幫他們拍攝婚紗照的攝影師。

Vivi說，這名新娘對於婚禮攝影的要求非常高，費盡心力從網路搜尋，終於找到一個讓她滿意的攝影師。由於從拍攝婚紗照到討論婚禮攝影，長時間與攝影師接觸之下，新娘與攝影師產生感情，而新郎則是從新娘的手機，發現這個晴天霹靂。

新郎忍不住跟蹤他們，竟然直擊準老婆和攝影師牽手、擁抱，甚至在車內激情擁吻。新郎拿出照片跟新娘攤牌，新娘下跪請求原諒，更強調「我是真的很愛你」。最後新郎選擇原諒，完成婚禮，且兩人感情修復良好，結婚已3年仍相當和睦。

(中時新聞網)